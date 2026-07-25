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10:40, 25 июля 2026 (обновлено: 11:07, 25 июля 2026)Ценности

Внешность 77-летней Пугачевой на фестивале в Юрмале вызвала споры в сети

Певица Пугачева вызвала споры в сети из-за неестественной внешности на фестивале в Юрмале
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @laimafestival

Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) посетила музыкальное мероприятие латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале и вызвала споры в сети из-за внешности. Видео и комментарии появились в аккаунте фестиваля Laima Rendezvous Jurmala в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

77-летняя артистка предстала перед камерами в белых брюках с широкими штанинами, черной футболке и сером пиджаке. Кроме того, она надела бежевый берет и дополнила образ макияжем с акцентом на яркие графичные стрелки и нюдовую помаду.

Пользователи сети обратили внимание на неестественную внешность знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под роликом, который набрал 635 тысяч просмотров: «Что с ней? Похожа здесь на мумию», «Стала похожа на Майкла Джексона», «Шпаклевки на лице очень много», «Время беспощадно», «Сбежала из музея восковых фигур».

Однако были и те поклонники, которые встали на защиту звезды. «Алла Борисовна выглядит просто шикарно», «Счастливая и ухоженная женщина», «Прекрасно выглядит. Легенда», «Стильная и очень хорошо выглядит для своих лет», «Ей 77 лет, если вы не забыли. Для своего возраста она выглядит отлично. Через 20 лет она будет такой же», — высказывались они.

Ранее украинская блогерша Виктория Багазий запечатлела Пугачеву во время неожиданной встречи на Кипре.

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