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17:27, 15 июня 2026Ценности

Поклонница запечатлела Аллу Пугачеву во время неожиданной встречи

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: @viktoriya_bagaziy

Украинская блогерша Виктория Багазий запечатлела советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву на Кипре во время неожиданной встречи. Кадр она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом vuktoriya_bagaziy разместила снимок, на которым снялась крупным планом с 77-летней знаменитостью. На фото Пугачева предстала в белой блузе в горох и платке, накинутом на плечи. При этом исполнительница распустила вьющиеся светлые волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

«Восхищаюсь Вами. Спасибо за все слова и пример. Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — написала Багазий.

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В апреле Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) провел в Каннах свадьбу для украинской пары. Юморист стал ведущим торжества IT-бизнесмена Ники Ломиа родом из Грузии и его невесты Ники, которая до начала СВО жила в Харькове и участвовала в конкурсе «Мисс Украина».

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