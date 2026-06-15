Поклонница запечатлела Аллу Пугачеву во время неожиданной встречи

Украинская блогерша Виктория Багазий запечатлела советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву на Кипре во время неожиданной встречи. Кадр она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом vuktoriya_bagaziy разместила снимок, на которым снялась крупным планом с 77-летней знаменитостью. На фото Пугачева предстала в белой блузе в горох и платке, накинутом на плечи. При этом исполнительница распустила вьющиеся светлые волосы и нанесла макияж в нюдовых оттенках.

«Восхищаюсь Вами. Спасибо за все слова и пример. Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — написала Багазий.

Пользователей сети впечатлил пост девушки. «Любимая и самая лучшая Алла Борисовна! Поздравляю с незабываемой счастливой встречей!,» «Это счастье», «Легенда», «Какая солнечная, красивая, улыбчивая и милая Алла Борисовна! И даже на фотографии она такая родная, что сердце замирает от нежности и мечты тоже побыть рядом с ней», — заявили они.

В апреле Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) провел в Каннах свадьбу для украинской пары. Юморист стал ведущим торжества IT-бизнесмена Ники Ломиа родом из Грузии и его невесты Ники, которая до начала СВО жила в Харькове и участвовала в конкурсе «Мисс Украина».