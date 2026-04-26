40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

12:35, 26 апреля 2026

Максим Галкин провел в Каннах свадьбу для украинской пары

Антонина Черташ
Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) выступил ведущим на роскошной свадьбе украинской пары, которая прошла в старинном поместье на Лазурном берегу Франции. Об этом сообщает SHOT.

Галкин провел торжество IT-бизнесмена Ники Ломиа родом из Грузии и его невесты Ники, которая до начала СВО жила в Харькове и участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Торжество состоялось в поместье 1919 года постройки с видом на Средиземное море в Каннах. Гостей угощали стейком шатобриан и дорогим шампанским. Вся церемония велась исключительно на русском языке. Галкин не только был ведущим, но и пел — его гонорар, по оценке SHOT, составил около 10,5 миллиона рублей.

Для гостей также спели Валерий Меладзе и американский певец Рики Мартин. Жених ранее вместе с партнерами основал в Киеве IT-компанию по разработке азартных онлайн-игр, у которой есть офисы не только на Украине, но и в Варшаве. Невеста долгое время работала моделью в Харькове и последние годы живет в Европе — в испанской Марбелье и на Французской Ривьере.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал новое фото советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой с тростью. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее 49-летний Галкин показал фото, на котором 77-летняя исполнительница позировала в клетчатом платье-рубашке и повязанном на талии вязаном кардигане. Примадонна была запечатлена на фоне морского пейзажа.

    Последние новости

    В Кремле высказались об угрозе России для Европы

    Ребенка ударило током на территории колонии-поселения в России

    Глава Росатома оценил вероятность «чернобыльского сценария» на российских АЭС

    Канадский хоккеист развеял стереотипы о России

    В Москве задержали решившегося на убийство из-за шумной стройки мужчину

    Путин выразил глубокую признательность Ким Чен Ыну

    В ЛНР сообщили о погибших в результате атаки дрона ВСУ

    Максим Галкин провел в Каннах свадьбу для украинской пары

    Европеец побывал в Белоруссии и описал ее фразой «не ожидал увидеть так много казино»

    В Европарламенте заявили о безумных идеях Мерца

    Все новости
