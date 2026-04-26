Максим Галкин провел в Каннах свадьбу для украинской пары

Максим Галкин стал ведущим на свадьбе украинской пары в Каннах

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) выступил ведущим на роскошной свадьбе украинской пары, которая прошла в старинном поместье на Лазурном берегу Франции. Об этом сообщает SHOT.

Галкин провел торжество IT-бизнесмена Ники Ломиа родом из Грузии и его невесты Ники, которая до начала СВО жила в Харькове и участвовала в конкурсе «Мисс Украина». Торжество состоялось в поместье 1919 года постройки с видом на Средиземное море в Каннах. Гостей угощали стейком шатобриан и дорогим шампанским. Вся церемония велась исключительно на русском языке. Галкин не только был ведущим, но и пел — его гонорар, по оценке SHOT, составил около 10,5 миллиона рублей.

Для гостей также спели Валерий Меладзе и американский певец Рики Мартин. Жених ранее вместе с партнерами основал в Киеве IT-компанию по разработке азартных онлайн-игр, у которой есть офисы не только на Украине, но и в Варшаве. Невеста долгое время работала моделью в Харькове и последние годы живет в Европе — в испанской Марбелье и на Французской Ривьере.

