Рогов: ВСУ продолжат атаковать ядерные объекты, пока Россия не ударит по элите Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаковать российские ядерные объекты до тех пор, пока Россия в ответ не ударит по правящей украинской элите. Таким мнением в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ поделился председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Удары будут продолжаться, пока мы не начнем наказывать и четко объяснять, что за подобные вещи потери у противника будут намного больше. Мое глубокое убеждение — что [удары продолжатся], пока мы не начнем уничтожать верхушку режима [Владимира] Зеленского», — рассказал Рогов.

Он добавил, что начать уничтожение правящей элиты можно с главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) или экс-главы Службы безопасности республики Василия Малюка (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

5 июня ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих.