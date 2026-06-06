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16:10, 6 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали способ прекратить удары ВСУ по ядерным объектам

Рогов: ВСУ продолжат атаковать ядерные объекты, пока Россия не ударит по элите Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат атаковать российские ядерные объекты до тех пор, пока Россия в ответ не ударит по правящей украинской элите. Таким мнением в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях ПМЭФ поделился председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Удары будут продолжаться, пока мы не начнем наказывать и четко объяснять, что за подобные вещи потери у противника будут намного больше. Мое глубокое убеждение — что [удары продолжатся], пока мы не начнем уничтожать верхушку режима [Владимира] Зеленского», — рассказал Рогов.

Он добавил, что начать уничтожение правящей элиты можно с главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) или экс-главы Службы безопасности республики Василия Малюка (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

5 июня ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию, нарушив объявленный режим тишины. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих.

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