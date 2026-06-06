На Западе осадили фон дер Ляйен после обвинений в адрес России

Дэвис: Фон дер Ляйен не стоит провоцировать РФ обвинениями в инциденте с дроном в Румынии

Главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоит провоцировать Россию бездоказательными обвинениями в якобы причастности Москвы к инциденту с дроном в Румынии. Об этом написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Чего нам не нужно делать, так это делать поспешные выводы и предпринимать дальнейшие действия непосредственно против России — без полного и тщательного расследования, чтобы полностью установить, что произошло, — что само по себе может ввергнуть нас в войну Россией, у которой есть ядерное оружие. Никто из нас не выиграет от эскалации напряженности», — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило о взрыве морского дрона в порту Констанцы. Инцидент произошел 5 июня около 10:30 по местному времени. По данным оборонного ведомства, беспилотник относится к типу, используемому в ходе конфликта на Украине.

Фон дер Ляйен вскоре после произошедшего заявила, что взрыв морского дрона в порту Констанцы на черноморском побережье Румынии является следствием действий России на Украине. Она также призвала Европу дать ответ, «соответствующий срочности ситуации».