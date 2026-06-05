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13:59, 5 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен связала взрыв морского дрона в Румынии с Россией

Фон дер Ляйен назвала взрыв морского дрона в Румынии следствием действий России на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Observator Antena1 / Handout / Reuters

Взрыв морского дрона в порту Констанцы на черноморском побережье Румынии является следствием действий России на Украине. Об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Солидарность с Румынией! Спустя неделю после того, как дрон врезался в жилой дом в Галаце, сегодня морской дрон достиг порта Констанца. Это прямое следствие войны России против Украины», — написала она.

Глава ЕК выразила солидарность со странами, расположенными на восточной границе Евросоюза, и призвала Европу дать ответ, «соответствующий срочности ситуации».

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило о взрыве морского дрона в порту Констанцы. Инцидент произошел 5 июня около 10:30 по местному времени. По данным оборонного ведомства, беспилотник относится к типу, используемому в ходе конфликта на Украине.

В конце мая в Румынии также произошел инцидент с беспилотником. Он упал в городе Галац недалеко от границы с Украиной. Президент страны Никушор Дан заявил, что этот дрон якобы был российским.

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