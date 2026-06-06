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16:21, 6 июня 2026Бывший СССР

Кладбище беспилотников ВСУ сняли на видео

Российские военные сняли на видео кладбище наземных беспилотников ВСУ под Харьковом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Российские военные сняли на видео кладбище наземных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры опубликовал канал «Северный ветер».

На выложенных кадрах видно, как российские дроны раз за разом поражают наземные роботизированные комплексы, представляющие собой дистанционно управляемые колесные платформы, которые используются ВСУ для доставки бойцам различных грузов.

«На некоторых дорожных участках уже образовалось настоящее кладбище наземных украинских роботов, которые противник отправляет по одному маршруту, пытаясь доставить припасы на передовые позиции», — заявили авторы канала.

Ранее было объявлено о продвижении российских войск в Харьковской области.

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