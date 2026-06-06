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12:48, 6 июня 2026Россия

Объявлено о продвижении российских войск в Харьковской области

Минобороны: ВС России заняли Шевченко в Харьковской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заняли населенный пункт Шевченко в Харьковской области. О продвижении российских войск в регионе журналистам объявили представители Министерства обороны России.

Из сводки Минобороны следует, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) почти 1300 бойцов. Наибольшие потери украинские войска понесли в зоне действия группировки войск «Восток» — российские бойцы уничтожили там до 385 военных противника.

Также в зоне СВО Украина потеряла танк Leopard.

Ранее стало известно о смерти на СВО Героя России, замкомандира батальона Нарана Очир-Горяева. Он получил известность после того, как принял участие в прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.

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