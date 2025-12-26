Герой России описал встречу с Путиным

Герой РФ Очир-Горяев заявил, что встреча с Путиным была для него волнительной

Герой Российской Федерации Наран Очир-Горяев заявил, что встреча с президентом страны Владимиром Путиным была для него волнительной. Эмоции от общения с верховным главнокомандующим он описал в беседе с ТАСС.

Боец отметил, что глава государства расспрашивал его о семье и детях. Кроме того, Путин говорил с Очир-Горяевым об обстановке в зоне специальной военной операции (СВО).

«Первый человек страны. Докладывать ему не каждому суждено, кажется. Впервые в истории, наверное, с передовой там командир роты какой-то маленькой докладывает верховному главнокомандующему. Конечно, волнительно это было», — признался он.

Очир-Горяев участвовал в прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президента России. Герой поделился, что ему далось нелегко выступать на публике. В то же время он заметил, что на мероприятии волновались и давно работающие журналисты.

До этого стало известно, что Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды».