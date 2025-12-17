Реклама

21:52, 17 декабря 2025

Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»

Владимир Путин вручил освободившим Северск Героям России «Золотые Звезды»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил участников специальной военной операции (СВО), освободивших Северск, с заслуженными боевыми наградами и вручил «Золотые Звезды» Героев России. О торжественной церемонии сообщили на официальном сайте Кремля 17 декабря.

Глава государства отметил, что Северск — значимый русский город, был освобожден в сложнейшей обстановке, но эшелонированная оборона противника была стремительно преодолена.

«Это результат ваших усилий, огромного личного мужества, самоотверженности солдат и офицеров, благодаря которым освобождены стратегически важные населенные пункты, открыты возможности для дальнейшего наступления, для продвижения наших войск на самых ответственных рубежах и направлениях», — добавил Путин.

Владимир Путин также обратил внимание на сплочение и единство в Вооруженных Силах страны, на заботу друг о друге, которые имеют огромное значение.

«Практически каждый из моих собеседников всегда говорил о том, что рядом с ним его боевые товарищи воюют и живут – такие же, как и он. Всегда идет просьба о том, чтобы не забыть о них, всегда подчеркивается, что боевой товарищ заслуживает таких же наград, заслуживает такого же внимания со стороны государства», — рассказал Путин.

В завершении глава государства подчеркнул, что такая поддержка и единение дорого стоят, именно они лежат в основе всех побед России.

На церемонии вручения также присутствовали Министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Валерий Герасимов.

