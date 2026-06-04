ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:32, 4 июня 2026Путешествия

Американка описала жизнь россиянок словами «не могла представить и в страшном сне»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Американка по имени Луиза описала жизнь россиянок словами «не могла представить и в страшном сне». Ее впечатлениями поделился российский тревел-блогер Александр в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он рассказал, что Луиза из Оклахомы оказалась на ужине с несколькими русскими семьями и завела с ними светскую беседу. В ее вопросах было много стереотипов, что вызвало смех у соотечественников, сидевших за столом. Например, американка поинтересовалась, действительно ли у каждого россиянина есть собственный медведь, которого нужно поить водкой и кормить селедкой.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026

«Но что самое интересное, Луизе российские реалии показались не менее дикими, чем ее собственные фантазии о пьющих медведях», — пишет автор блога. Так, она была поражена тому, что в России могут задержать заработную плату, требуют от женщин постоянно думать об удержании мужчины и работать по дому как прислуга.

«Помимо всего вышеперечисленного, Луиза не понимала русские семьи, где люди, несмотря на минимальный бюджет, принимают решение о продолжении рода», — добавил Александр. По его словам, американцев с детства учат финансовой грамотности, а также в их понимании семья должна жить в просторном кондоминиуме с большим количеством комнат, либо в доме.

Ранее другая тревел-блогерша назвала непонятные для американцев блюда русской кухни. Так, например, жители США с подозрением смотрят на наши каши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по украинским объектам благодаря данным с телефона испанского наемника. О чем узнали российские войска?

    Таинственный взрыв в небе напугал американцев

    Американка описала жизнь россиянок словами «не могла представить и в страшном сне»

    Названо препятствие для Украины на пути вступления в ЕС

    Раскрыта минимальная длительность сна для хорошей работы мозга на следующий день

    В Бундестаге высказались о возвращении немецкого автопрома на российский рынок

    Конгресс США вынес на голосование законопроект о санкциях против России

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

    Рубио высказался о контактах с Лавровым

    Рубио сделал заявление об официальной делегации США на ПМЭФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok