03:32, 11 февраля 2026Путешествия

Россиянка назвала непонятные для американцев блюда русской кухни

Алина Черненко

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и назвала несколько блюд русской кухни, непонятных для американцев. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что американцы смотрят с подозрением на любую кашу — для них это что-то из разряда диеты при болезни. «Они не понимают, как можно есть гречку просто так. Тем более без сиропов. Я однажды предложила — человек понюхал и сказал: "Это точно еда?" Было и смешно, и обидно одновременно», — призналась она.

Ершова добавила, что американцы не понимают, как можно пить кисель. По ее словам, для них это напиток «почти из прошлого века».

Еще одно непривычное для американцев блюдо — гречка с молоком. «Здесь ее продают в магазинах для "очень странных людей". Американцы пробуют и говорят: "Это корм для птиц?" И ты понимаешь, что спорить бесполезно», — посетовала россиянка.

Кроме того, для жителей США блины с икрой — экзотика, а не удовольствие. Они скорее съедят их из любопытства, чем из любви, пояснила путешественница. «И, конечно, без замирания сердца, как мы в новогодние выходные», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша описала еду в США словами «русскому лучше это даже не трогать». Так, на завтрак в этой стране обычно едят сладкое печенье или хлопья, которые сверху любят полить сиропом.

