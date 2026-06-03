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07:22, 3 июня 2026Силовые структуры

Российская семья получила на контрабанде леса 1,7 миллиарда рублей и ускользнула

В Приморье экс‑депутат с отцом осуждены заочно за лесную контрабанду на ₽1,7 млрд в Китай
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Приморье суд вынес заочные приговоры бывшему депутату Дмитрию Назарцу и его отцу Юрию за контрабанду леса в Китай на 1,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, семья вывозила древесину в Китай в период с 2015 по 2019 годы.

Суд признал их виновными. Так, Юрия Назарца заочно приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 700 тысяч рублей, а его сына — к 11 годам и штрафу в размере 950 тысяч рублей. Кроме того, суд изъял принадлежащее им имущество в размере 311 миллионов рублей. Оба фигуранта сбежали из России. Они находятся в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приостановил уголовное в отношении бывшего депутата законодательного собрания города Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях.

Малькевич вместе с предполагаемыми соучастниками проходит по делу о хищении почти 40 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которое финансируется из бюджета Санкт-Петербурга.

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