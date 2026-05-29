Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 29 мая 2026Силовые структуры

Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

В Петербурге суд приостановил дело в отношении экс-депутата Малькевича
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приостановил уголовное в отношении бывшего депутата законодательного собрания города Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях. Об этом сообщает «Фонтанка».

Прокурор возражала против приостановки дела из-за неявки Малькевича, однако судья решила удовлетворить ходатайство командира части.

Малькевич вместе с предполагаемыми соучастниками проходит по делу о хищении почти 40 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которое финансируется из бюджета Санкт-Петербурга. 6 мая стало известно, что он подписал контракт с полком «Ахмат» и ушел на специальную военную операцию (СВО). Суд не счел это уважительной причиной для приостановки дела и 15 мая перенес предварительное заседание по уголовному делу, так и не рассмотрев ходатайство войсковой части о приостановлении производства по делу.

Ранее сообщалось, что в Бурятии экс-главврач больницы получил условный срок за незаконный оборот наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    В России ускорились темпы посевной

    Напуганную разлукой с родителями восьмиклассницу поймали на АЗС в российском городе

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok