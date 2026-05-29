Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

В Петербурге суд приостановил дело в отношении экс-депутата Малькевича

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приостановил уголовное в отношении бывшего депутата законодательного собрания города Александра Малькевича, обвиняемого в хищениях. Об этом сообщает «Фонтанка».

Прокурор возражала против приостановки дела из-за неявки Малькевича, однако судья решила удовлетворить ходатайство командира части.

Малькевич вместе с предполагаемыми соучастниками проходит по делу о хищении почти 40 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которое финансируется из бюджета Санкт-Петербурга. 6 мая стало известно, что он подписал контракт с полком «Ахмат» и ушел на специальную военную операцию (СВО). Суд не счел это уважительной причиной для приостановки дела и 15 мая перенес предварительное заседание по уголовному делу, так и не рассмотрев ходатайство войсковой части о приостановлении производства по делу.

