Связанный с Пригожиным экс-депутат подписал контракт с «Ахматом»

Связанный с Пригожиным экс-депутат Малькевич подписал контракт с полком «Ахмат»

Связанный с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным экс-депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич подписал контракт с полком «Ахмат» и ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщила адвокат Малькевича Марина Пятенок, ее слова передает ТАСС.

Малькевич вместе с предполагаемыми соучастниками проходит по делу о хищении почти 40 миллионов рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которое финансируется из бюджета Санкт-Петербурга.

По словам Пятенок, командование войсковой части, номер которой, по открытым источникам, принадлежит мотострелковому полку «Север-Ахмат», попросило приостановить производство против Малькевича и отменить запрет на заключение контракта о прохождении военной службы. К ходатайству защитники приложили копию контракта, выписки из приказов о принятии Малькевича на службу и отправке в зону СВО, а также справку о прохождении службы и характеристику.

Ранее спикер парламента в российском городе Александр Бельский назвал стремление Малькевича уйти на СВО «сильным мужским поступком». Бельский подчеркнул, что экс-депутат награжден орденом Мужества и с первых дней спецоперации помогает фронту.

Малькевич был избран депутатом в 2024 году. До этого он возглавлял телеканал «Санкт-Петербург», а еще ранее был руководителем сайта USA Really, который являлся дочерним проектом Федерального агентства новостей Пригожина. О том, что экс-депутат решил уйти на СВО, стало известно 28 апреля.