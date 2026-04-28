14:06, 28 апреля 2026Россия

Связанный с Пригожиным российский депутат решил уйти на СВО

Майя Назарова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич, связанный с бизнесменом, основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, решил уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал в Telegram-канале спикер парламента в российском городе Александр Бельский.

Парламентарий проходит по делу о хищениях в «Городском агентстве по телевидению и радиовещанию», финансируемом за счет бюджета Петербурга.

Бельский уточнил, что Малькевич награжден орденом Мужества, обладает боевым опытом и с первых дней спецоперации помогает фронту. «Поступок сильный, мужской и в случае с Сашей — закономерный», — указал в посте председатель петербургского заксобрания.

Малькевич был избран депутатом в 2024 году. До этого он был гендиректором телеканала «Санкт-Петербург», а ранее — руководителем сайта USA Really (дочерний проект Федерального агентства новостей Пригожина), попавшего под американские санкции из-за подозрений о вмешательстве в политические процессы в США.

Ранее сообщалось, что 70-летний депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов из списка Forbes принял решение уйти на СВО.

