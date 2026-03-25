70-летний российский депутат из списка Forbes принял решение уйти на СВО

Ura.ru: 70-летний челябинский депутат Филиппов из списка Forbes ушел на СВО

70-летний депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов из списка Forbes принял решение уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно Ura.ru от источников в политических кругах.

Один из собеседников российского агентства отметил, что Филиппов побывал на фронте в командировке. Увиденное там его якобы потрясло. Бывший десантник захотел присоединиться к боевым действиям. При этом источник напомнил, что контракты не заключаются с лицами старше 65 лет даже в добровольческих формированиях.

В состав областного заксобрания Филиппов избирался четыре раза. Он входит в два комитета: по бюджету и налогам, а также по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. В регионе и за его пределами он известен благодаря бренду «Увелка». Ключевым активом семьи Филипповых считается компания «Ресурс» с выручкой за 2025 год в 15,5 миллиарда рублей. В 2023 и 2024 годах Филиппов попал в топ-6 самых богатых бизнесменов области. Парламентария включили в список Forbes как обладателя состояния в 300 миллионов рублей.

До этого депутат из Пермского края Владимир Плотников предложил отправлять на спецоперацию полицейских, которые увольняются из-за низких зарплат.