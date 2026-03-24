13:44, 24 марта 2026Россия

Российский депутат-миллионер предложил отправлять недовольных зарплатой полицейских на СВО

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Пермский депутат Владимир Плотников предложил отправлять на специальную военную операцию (СВО) полицейских, которые увольняются из-за низких зарплат. Об этом он заявил во время пленарного заседания гордумы, пишет «Газета.ru».

Политик отметил, что такие сотрудники уже имеют подготовку, поэтому их можно привлекать в первую очередь. Депутат также отметил, что уровень зарплаты на службе в полиции невысокий, однако в зоне СВО, по его словам, условия другие.

Парламентарий также отметил, что на данный момент полицейские не должны уходить со службы, так как давали присягу.

«Я понимаю, что зарплата маленькая. Но есть еще долг, долг перед нашей Родиной», — заключил он.

Известно, что в 2020 году Плотников заработал больше 350миллионов рублей. В его собственности числились восемь земельных участков и два дома. В 2022 году депутат задекларировал доход в 221 миллион рублей. В декларации он также указал, что владеет двумя жилыми домами, двумя автомобилями, один из которых Rolls-Royce Ghost, а также половиной квартиры в Испании.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий порассуждал о целях спецоперации. Он заявил, что Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради сохранности Русского мира.

