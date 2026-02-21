Реклама

12:53, 21 февраля 2026Россия

В Госдуме высказались о целях начала СВО

Слуцкий заявил, что Россия пришла закончить войну для сохранности Русского мира
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия не начинала войну, а пришла ее закончить ради сохранности Русского мира. Позицию о целях начала специальной военной операции (СВО) на Украине высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что гражданское противостояние на Украине продолжалось с 2014 по 2022 год и нагнеталось при активной поддержке Запада вопреки Минским соглашениям.

«Мы не начинали войну, мы пришли ее закончить. Ради прекращения геноцида русскоговорящих, ради обеспечения безопасности и национальных интересов России, ради сохранности Русского мира и традиционных ценностей», — обозначил Слуцкий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью России в СВО является защита своих интересов и своих людей, проживающих на Украине. Он также говорил, что Москва, помимо этого, намерена защищать русский язык и традиционные ценности.

