Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:25, 4 декабря 2025Бывший СССР

Путин назвал цель специальной военной операции на Украине

Путин: Россия намерена защитить свои интересы и своих людей на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Цель России защитить свои интересы и своих людей, проживающих на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

«Дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сказали. Дело в том, что Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут», — заявил президент.

Он добавил, что Москва, помимо этого, намерена защищать русский язык и традиционные ценности.

Ранее Путин заявил, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Он также объяснил, что специальная военная операция является не началом войны, а попыткой ее закончить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Дроны ВСУ повредили портовую инфраструктуру в российском городе

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok