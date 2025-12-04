Путин назвал цель специальной военной операции на Украине

Путин: Россия намерена защитить свои интересы и своих людей на Украине

Цель России защитить свои интересы и своих людей, проживающих на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью India Today.

«Дело не в том, чтобы одержать победу, как вы сказали. Дело в том, что Россия намерена защищать свои интересы, защищать своих людей, которые там живут», — заявил президент.

Он добавил, что Москва, помимо этого, намерена защищать русский язык и традиционные ценности.

Ранее Путин заявил, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Он также объяснил, что специальная военная операция является не началом войны, а попыткой ее закончить.