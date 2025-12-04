Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит телеканал India Today.
Глава государства пояснил, что Запад подталкивал Украину и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота.
«Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему», — сказал он.
Президент также объяснил, что специальная военная операция является не началом войны, а попыткой ее закончить.
Ранее Путин обвинил Запад в восьмилетнем игнорировании убийств жителей Донбасса. Он добавил, что война на Украине началась в 2014 году, после госпереворота, поддержанного США и Европой. Тогда, по словам российского лидера, Киев начал боевые действия на юго-востоке республики.