Путин напомнил о длительных попытках решить ситуацию на Украине мирно

Путин: Россия восемь лет пыталась решить ситуацию на Украине мирно

Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит телеканал India Today.

Глава государства пояснил, что Запад подталкивал Украину и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота.

«Мы восемь лет пытались решить эти вопросы мирным путем, подписали Минские соглашения в надежде, что удастся мирными средствами урегулировать эту проблему», — сказал он.

Президент также объяснил, что специальная военная операция является не началом войны, а попыткой ее закончить.

Ранее Путин обвинил Запад в восьмилетнем игнорировании убийств жителей Донбасса. Он добавил, что война на Украине началась в 2014 году, после госпереворота, поддержанного США и Европой. Тогда, по словам российского лидера, Киев начал боевые действия на юго-востоке республики.