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16:21, 11 октября 2023Бывший СССР

Путин обвинил Запад в восьмилетнем игнорировании убийств жителей Донбасса

Путин: Запад восемь лет игнорировал убийства жителей Донбасса

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Запад игнорировал убийства Киевом жителей Донбасса на протяжении восьми лет. С таким обвинением выступил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Восемь лет воевали, убивали женщин, детей, стариков, и никто не обращал на это внимания. Все обратили внимание только на то, когда мы начали действия, направленные на прекращение этой войны», — заявил Путин.

Он добавил, что война на Украине началась в 2014 году, после госпереворота, поддержанного США и Европой. Тогда, по словам российского лидера, Киев начал боевые действия на юго-востоке республики.

Ранее Путин заявил, что к кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире. Именно поэтому произошел антиконституционный переворот и началась война против несогласных.

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