Путин назвал причиной кризиса на Украине желание Запада сохранить гегемонию

Президент России Путин: политика гегемонии Запада привела к кризису на Украине

К кризису на Украине привела политика Запада, направленная на сохранение своей гегемонии в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров стран БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хочу отметить, что именно стремление некоторых стран сохранить свою гегемонию в мире и привело к тяжелому кризису на Украине», — сказал Путин.

Президент рассказал, что сначала с помощью западных стран на Украине провели антиконституционный переворот, а затем развязали войну против людей, не согласившихся с произошедшим. Боевые действия этого конфликта велись восемь лет, отметил Путин.

Ранее он заявил, что против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит беспрецедентным и нелегитимным санкциям. Президент добавил, что страна в текущей обстановке продолжает развиваться, а «российский народ как никогда консолидирован».