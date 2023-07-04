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12:22, 4 июля 2023Россия

Путин заявил о ведущейся против России гибридной войне

Президент Путин заявил, что против России ведется гибридная война
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Против России ведется гибридная война, однако страна уверенно противостоит беспрецедентным и нелегитимным санкциям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеосвязи. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции. Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям», — отметил глава государства.

Он добавил, что страна в текущей обстановке продолжает развиваться, а «российский народ как никогда консолидирован». По его мнению, сплоченность граждане продемонстрировали тогда, когда выступили против мятежа 24 июня.

Во время заседания Совета глав государств ШОС Путина также заявил, что долгое время у границ России из Украины создавалась «анти-Россия», одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность.

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    Никита Абрамов
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