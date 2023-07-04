Путин рассказал о создании «анти-России» у границ страны

Президент Путин заявил, что долгое время у границ России создавалась «анти-Россия»

Долгое время у границ России из Украины создавалась «анти-Россия», одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая 4 июля на саммите ШОС. Его слова приводит ТАСС.

«Внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства - "анти-России". Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии», — сказал глава государства.

Путин отметил также, что против России ведется гибридная война, но страна уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению и санкциям.

Выступление президента на саммите ШОС ранее анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Мероприятие проходит в формате видеоконференции, председатель — Индия. По итогам саммита планируют подписать Нью-Делийскую декларацию и другие документы.

24 февраля 2022 года президент России объяснил о начале специальной военной операции на Украине. Он объяснил такие действия ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.