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20:31, 24 июля 2026 (обновлено: 20:37, 24 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Невролог назвала ключевые показатели профилактики инсульта

Невролог Чудинская: Чтобы снизить риск инсульта, надо контролировать давление и массу тела
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская рассказала, какие ключевые показатели нужно контролировать для профилактики инсульта. Их врач назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего, чтобы снизить риск инсульта, Чудинская посоветовала держать под контролем артериальное давление и частоту пульса. Проверять эти показатели необходимо регулярно. Не менее важно, по словам врача, следить за уровнями сахара и «плохого» холестерина в крови. «Если у человека в анамнезе есть мерцательная аритмия, диабет, гипертония или уже был инсульт, наблюдение за этими показателями должно быть особенно тщательным», — подчеркнула невролог.

Чудинская добавила, что для профилактики инсульта важно контролировать массу тела. Чтобы избегать лишнего веса, важно сбалансированно питаться, ограничивать количество алкоголя, достаточно спать, а также регулярно заниматься физической активностью и стараться меньше сидеть.

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«Движение улучшает состояние сосудов, помогает поддерживать нормальный вес, давление и уровень сахара в крови. Это напрямую снижает риск инсульта. Даже простая ежедневная ходьба уже полезна, но лучше сочетать ее с умеренными аэробными нагрузками и силовыми упражнениями», — отметила доктор.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова рассказала, как снизить риск инсульта. По ее словам, в первую очередь нужно уменьшить потребление соли и продуктов, насыщенных трансжирами.

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