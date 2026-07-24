Первый гол нового сезона РПЛ забили на первой минуте первого матча

Футболисты «Балтики» забили первый гол нового сезона РПЛ на первой минуте стартового матча

Первый гол нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) забили на первой минуте первого матча. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в стартовой встрече нового чемпионата ЦСКА — «Балтика». Футболисты калининградского клуба открыли счет усилиями нападающего Чинонсо Оффора. В настоящий момент идет первый тайм, подопечные Андрея Талалаева ведут со счетом 1:0.

«Балтика» заняла шестое место по итогам прошлого сезона. В 30 матчах калининградцы набрали 46 очков.

Ранее стало известно, что бразильский футболист «Зенита» Луис Энрике оказался под угрозой ареста из-за штрафов. Игрок накопил 52 нарушения на сумму 82 тысячи рублей с мая 2025 года. Отмечалось, что 46 штрафов он получил за превышение скорости, остальные — за неправильную парковку. Если штрафы передадут судебным приставам, Энрике может грозить двукратное увеличение штрафа, 50 часов исправительных работ или административный арест до 15 суток.