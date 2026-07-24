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20:34, 24 июля 2026 (обновлено: 20:39, 24 июля 2026)Спорт

Первый гол нового сезона РПЛ забили на первой минуте первого матча

Футболисты «Балтики» забили первый гол нового сезона РПЛ на первой минуте стартового матча
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Первый гол нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) забили на первой минуте первого матча. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в стартовой встрече нового чемпионата ЦСКА — «Балтика». Футболисты калининградского клуба открыли счет усилиями нападающего Чинонсо Оффора. В настоящий момент идет первый тайм, подопечные Андрея Талалаева ведут со счетом 1:0.

«Балтика» заняла шестое место по итогам прошлого сезона. В 30 матчах калининградцы набрали 46 очков.

Ранее стало известно, что бразильский футболист «Зенита» Луис Энрике оказался под угрозой ареста из-за штрафов. Игрок накопил 52 нарушения на сумму 82 тысячи рублей с мая 2025 года. Отмечалось, что 46 штрафов он получил за превышение скорости, остальные — за неправильную парковку. Если штрафы передадут судебным приставам, Энрике может грозить двукратное увеличение штрафа, 50 часов исправительных работ или административный арест до 15 суток.

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