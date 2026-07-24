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18:14, 24 июля 2026Спорт

Бразильский футболист «Зенита» оказался под угрозой ареста

Футболист «Зенита» Луис Энрике оказался под угрозой ареста из-за 52 штрафов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Луис Энрике оказался под угрозой ареста из-за штрафов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на спорте».

По информации источника, футболист накопил 52 нарушения на сумму 82 тысячи рублей с мая 2025 года. Отмечается, что 46 штрафов он получил за превышение скорости, остальные — за неправильную парковку. Если штрафы передадут судебным приставам, Энрике может грозить двукратное увеличение штрафа, 50 часов исправительных работ или административный арест до 15 суток.

Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 34 матча и забил шесть мячей. Полузащитник в составе сборной Бразилии принял участие в чемпионате мира 2026 года.

Ранее стало известно, что нападающий «Зенита» Александр Соболев получил 44 штрафа за нарушения правил дорожного движения. За год владения автомобилем Mercedes-Benz G-Class футболист получил штрафов на сумму почти 70 тысяч рублей.

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