19:43, 6 октября 2025Спорт

Футболист «Зенита» получил более 140 штрафов за нарушение ПДД

Футболист «Зенита» Соболев получил более 140 штрафов за нарушение ПДД за год
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев в Санкт-Петербурге получил 44 штрафа за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации источника, за год владения автомобилем Mercedes-Benz G-Class футболист получил штрафов на сумму почти 70 тысяч рублей. Отмечается, что 35 из этих нарушений связаны с превышением скорости, также игроку выписывали штрафы за проезд на красный свет, движение по выделенной полосе и неправильную парковку.

Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года. В составе московского «Спартака», за который форвард выступал ранее, он стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне-2022/2023, забив 16 мячей в чемпионате России.

Ранее стало известно, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России. За июнь 2025-го Малкин нарушил правила 11 раз и получил штрафов на 25 тысяч рублей.

