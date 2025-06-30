Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России

Форвард «Питтсбурга» Малкин получил более 140 штрафов за нарушение ПДД в России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин получил более 140 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, за июнь 2025-го Малкин нарушил правила 11 раз и получил штрафов на 25 тысяч рублей. Отмечается, что его наказывали за разговоры по телефону за рулем, превышение скорости и неоплату парковки.

Всего за шесть лет владения BMW X5 с номерами МЕВ (Малкин Евгений Владимирович) хоккеист получил 143 штрафа на общую сумму 264,5 тысячи рублей. Из них неоплаченными остаются семь на сумму 16 тысяч рублей.

Ранее Малкин признался, что планирует завершить карьеру в «Питтсбурге». «Когда я закончу с хоккеем, это произойдет здесь», — поделился он.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за магнитогорский «Металлург».