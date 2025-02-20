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10:52, 20 февраля 2025Спорт

Малкин выбрал место для завершения карьеры

Малкин заявил, что завершит карьеру в «Питтсбурге» и не будет играть в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuter

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин выбрал место для завершения карьеры. Его слова приводит The Athletic.

Малкин заявил, что завершит карьеру в «Питтсбурге». «Это моя команда, я ее люблю. Когда я закончу с хоккеем, это произойдет здесь», — подчеркнул он.

38-летний хоккеист добавил, что пока не уходит на пенсию. «Я знаю, что говорят некоторые люди, что я вернусь в Россию и буду играть за родную команду. Но я никогда этого не говорил. Я не буду играть в России», — поделился он, добавив, что, возможно, проведет в России один прощальный матч.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). До этого он на протяжении трех лет играл за магнитогорский «Металлург».

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