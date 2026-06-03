ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 3 июня 2026Наука и техника

В России рассказали о действующих из «тумана войны» Су-57

«Ростех»: Истребители пятого поколения Су-57 действуют из «тумана войны»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российские истребители пятого поколения Су-57 способны управлять воздушным боем, оставаясь незамеченными для радаров противника. О применении самолета рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что Су-57, которые поставляют в войска, демонстрируют высокую эффективность в зоне боевых действий.
«Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из "тумана войны", будучи незаметен радарам врага», — говорится в сообщении.

Многоцелевой истребитель Су-57 создан с использованием специальных радиопоглощающих материалов, которые обеспечивают сниженную заметность для радаров противника. Самолет способен нести вооружение во внутренних отсеках.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о первом испытательном полете прототипа двухместного Су-57. Истребитель можно использовать в качестве учебно-боевого самолета и машины управления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПВО сбили 59 БПЛА над территорией Ленинградской области. Что известно о попытке ВСУ атаковать Санкт-Петербург?

    Российские власти объяснили назначение утильсбора на новые автомобили

    Названа главная проблема в переговорах России и США по Украине

    Артиллеристы «Севера» за ночь накрыли множество пунктов управления БПЛА и технику ВСУ

    ЗАЭС осталась без внешнего питания ночью

    Россия создала более 100 модификаций робототехнических комплексов

    Названа особенность атаки украинских БПЛА на Петербург

    В ФТС рассказали о сотрудничестве с таможнями других стран

    Названы лучшие платья для летнего отдыха

    Звезду реалити-шоу нашли в реке без признаков жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok