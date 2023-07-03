Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 3 июля 2023Мир

В Кремле заявили о подготовке Путина к саммиту ШОС

Песков: президент России Путин готовится к завтрашнему саммиту ШОС
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин уже готовится принять участие в завтрашнем заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. Цитату приводит ТАСС.

На вопрос о том, во сколько ожидать Путина на ШОС, Песков ответил: «Начиная с 10 утра».

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, председатель — Индия. По итогам саммита планируют подписать Нью-Делийскую декларацию и другие документы.

ШОС была основана в 2001 году в Шанхае, туда входят восемь стран: ее основатели — Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу впервые высказался о мятеже

    В Италии указали на угрозу распространения беспорядков по всей Европе

    Шойгу назвал число перехваченных в июне снарядов РСЗО HIMARS

    В США предложили способ обмена Гершковича на подозреваемых в шпионаже россиян

    Шойгу назвал причину провала мятежа Пригожина

    На Украине признали недостойное поведение военных

    В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

    Шойгу заявил о снижении наступательного потенциала ВСУ

    Шойгу порассуждал о достижении ВСУ своих целей

    Шойгу заявил об уничтожении 16 танков Leopard на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости