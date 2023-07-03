В Кремле заявили о подготовке Путина к саммиту ШОС

Песков: президент России Путин готовится к завтрашнему саммиту ШОС

Президент России Владимир Путин уже готовится принять участие в завтрашнем заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), рассказал пресс-секретарь политика Дмитрий Песков. Цитату приводит ТАСС.

На вопрос о том, во сколько ожидать Путина на ШОС, Песков ответил: «Начиная с 10 утра».

Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, председатель — Индия. По итогам саммита планируют подписать Нью-Делийскую декларацию и другие документы.

ШОС была основана в 2001 году в Шанхае, туда входят восемь стран: ее основатели — Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.