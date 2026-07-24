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21:44, 24 июля 2026 (обновлено: 21:52, 24 июля 2026)Бывший СССР

Украинца мобилизовали в вестибюле киевского метро

В Киеве мужчину мобилизовали в вестибюле метро
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Киеве сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов) мобилизовал мужчину в вестибюле метро. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудник ТЦК вместе с двумя полицейскими прижали мужчину к стене, скрутив руки за спиной, после чего вывели его из вестибюля и усадили в машину. Очевидцы пытались словесно помешать мобилизации, однако их усилия не увенчались успехом.

Очевидцы смогли заснять номер автомобиля, на котором увезли мобилизованного. Название станции, на которой произошел инцидент, не уточняется.

Ранее стало известно, что перед ТЦК поставлена задача мобилизовывать 30 тысяч украинцев каждый месяц, в связи с чем увеличивается количество групп военкомов, патрулирующих украинские города.

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