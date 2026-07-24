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21:06, 24 июля 2026Культура

Актер Юрий Лопарев умер на фоне онкологии

Актер из «Следа» и «Ликвидации» Юрий Лопарев ушел из жизни в возрасте 73 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Пианистка»

Российский актер Юрий Лопарев, известный по ролям в «Следе» и «Ликвидации», ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом aif.ru сообщил его коллега Юрий Гумиров.

Лопарев, который исполнял яркие запоминающиеся роли дедушек в отечественных сериалах, долгое время боролся с онкологией. По словам Гумирова, артист не любил говорить о своей болезни.

«У него были необыкновенные глаза, вызывал доверие, органика сумасшедшая была. Такой дед, которого можно всегда на лавке увидеть, ему зритель верил», — рассказал коллега Юрия.

В последний раз он общался с Лопаревым незадолго до премьеры спектакля, который поставили дочери Гумирова. Присутствовать на показе он не смог из-за плохого самочувствия.

Ранее из жизни ушел звезда сериалов «След» и «Глухарь» Юрий Чигров умер на 78-м году жизни. О дате, месте прощания и похорон пока не сообщается.

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