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21:57, 24 июля 2026 (обновлено: 22:14, 24 июля 2026)Бывший СССР

Экс-пресс-секретарь Зеленского сравнила потери России и Украины от эскалации

Мендель: Потери Украины от эскалации конфликта несравнимы с российскими
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Понесенные Украиной потери от эскалации конфликта несравнимы с российскими. Об этом заявила экс-пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими» — сравнила Мендель.

По ее словам, в это время Зеленский со сторонниками хвастаются поражениями склада и завода на территории России.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы России готовят новый массированный удар по Украине, это может произойти в ближайшие 48 часов.

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