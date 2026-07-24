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Забота о себе
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21:07, 24 июля 2026Забота о себе

Женщина рассказала о жизни с редким синдромом «спящей красавицы»

HuffPost: У спавшей по 20 часов в день француженки диагностировали синдром Клейне — Левина
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

У 33-летней жительницы Франции по имени Леония медики диагностировали редкое заболевание — синдром «спящей красавицы». Ее историю рассказало издание HuffPost.

По словам Леонии, все началась с того, что однажды она проснулась настолько ослабленной, что не смогла пойти на учебу. С тех пор каждый день она стала спать по 15-20 часов. Неврологи в конечном итоге обнаружили у женщины заболевание, которое встречается один-три раза на миллион человек, — синдром Клейне — Левина, или синдром «спящей красавицы».

Эта патология характеризуется главным образом приступами многочасового сна. При этом в период бодрствования пациенты испытывают трудности с мышлением и выполнением повседневных задач.

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Другим симптомом этого синдрома Леония назвала дереализацию. «Она похожа на попадание в двухмерный мир с чувством опьянения или ощущением, будто я попала в ловушку сна», — пояснила она. Во время подобных эпизодов француженка не может смотреть на себя в зеркало и чувствует, будто все люди обращают на нее внимание.

Леония добавила, что с большим трудом она смогла завершить учебу и даже устроилась на работу. Она сразу предупредила руководство, что у нее могут возникнуть подобные кризисные периоды, хотя за последние три года благодаря лечению, которое заключается в приеме таблеток и строгом ведении здорового образа жизни, их не было.

Ранее в Испании бессонница унесла жизни 35 человек из одной семьи. Нарушения сна у них возникали из-за редкого генетического заболевания.

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