20:33, 16 марта 2026

Бессонница унесла жизни 35 человек из одной семьи

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jose Hernandez Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

Житель Испании Антонио Ламелас стал свидетелем ухода из жизни 35 человек из своей семьи, у которых медики выявили бессонницу. Историей заинтересовалось издание El Periodico De España (EPE).

Как рассказал Ламелас, родственникам врачи диагностировали фатальную семейную бессонницу — редкое генетическое заболевание. В том числе оно унесло жизнь его сына Висенте. Последний сначала стал волочить одну ногу во время ходьбы, а через некоторое время потерял элементарные навыки, такие как способность глотать пищу и контролировать тело. Дело в том, что недостаток сна оказывает разрушительное воздействие на головной мозг, поэтому он начинает стремительно деградировать, добавил испанец.

Как пояснила невролог Селия Гарсия Мало, эта патология вызывает не ту распространенную бессонницу, с которой сталкиваются многие люди, а полную неспособность заснуть из-за неправильного функционирования таламуса — центра, регулирующего циклы сна и бодрствования. Обычно заболевание начинается в возрасте 30-60 лет, а через несколько месяцев оно приводит к летальному исходу.

Симптомами болезни доктор назвала проблемы с памятью, двигательные расстройства, мышечные подергивания, зрительные галлюцинации и затруднение движений глаз. К настоящему дню не разработаны препараты для лечения фатальной семейной бессонницы, добавила Мало.

Ранее британка Лианна Кокейн прошла два курса химиотерапии для лечения рака. Однако через некоторое время выяснилось, что этот диагноз ей поставили по ошибке.

