Оценены шансы Андреевой выиграть Уимблдон-2026

Шансы теннисистки Мирры Андреевой выиграть Уимблдон-2026 оценили коэффициентом 9,00

Букмекеры оценили шансы российской теннисистки Мирры Андреевой выиграть Уимблдон-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

На победу россиянки можно поставить с коэффициентом 9,00. Выше котируются шансы четырех теннисисток: Арины Соболенко (3,50), Иги Швентек (4,00), Елены Рыбакиной (7,00) и Кори Гауфф (7,00).

Ранее Андреева впервые в карьере победила на «Ролан Гаррос». Перед стартом соревнований ее шансы на титул оценивались коэффициентом 10,00.

Уимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля на травяных кортах. Действующей победительницей соревнований является Швентек.