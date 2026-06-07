В Британии рассказали о слежке за российскими подлодками

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании тратят треть всего времени на борьбу с «российской угрозой». Об этом заявил начальник штаба ВМС Гвин Дженкинс, передает The Times.
По его словам, это остается главной задачей для флота Британии. «Наш гибридный военно-морской флот объединит возможности и мощь нашего стального флота с неуправляемыми и автономными системами, что обеспечит нам необходимый масштаб и устойчивость», — заявил Дженкинс.
Начальник штаба ВМС подчеркнул, что Россия якобы представляет прямой вызов безопасности страны — в связи с этим Великобритании приходилось реагировать «десятки раз» на передвижение судов из России.
Ранее сообщалось, что Британия начала переброску танков Challenger 2 к российским границам. По данным Military Watch Magazine, они примут участие в учениях в Эстонии.