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09:31, 3 июня 2026Мир

Британия начала переброску танков Challenger 2 к границам России

MWM: Британская армия направила танки Challenger 2 на учения в Эстонию к границе с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британская армия направила танки Challenger 2 на учения в Эстонию к границе с Россией. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что учения пройдут в эстонском уезде Вырумаа, на небольшой территории, расположенной непосредственно у границы с Россией. «Танки находятся в распоряжении 2-го батальона Королевского полка Шотландии и играют ключевую роль в учениях НАТО Spring Storm», — говорится в статье.

Издание уточняет, что в ходе учений моделировался крупный конфликт с участием российских войск, а присутствие танков стало частью расширения сухопутных подразделений НАТО вблизи российской территории.

При этом авторы статьи подчеркнули, что хотя Challenger 2 считается одним из главных символов британской военной мощи, его возможности для проведения высокоинтенсивных операций против российских войск по-прежнему ограничены, а после участия этих танков в боевых действиях на Украине они подверглись критике из-за крайне низкого соотношения мощности и веса, устаревшей системы управления огнем и ограниченной огневой мощи.

Ранее стало известно, что в учениях НАТО на Балтике BALTOPS будет в два раза меньше войск, чем в 2025 году. Источники агентства Reuters подчеркнули, что ослабленный характер учений связан с «операционными ограничениями» на фоне ситуации в Ормузском проливе.

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