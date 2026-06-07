Мема: Приезд Зеленского в Лондон говорит о новых поставках вооружений для Украины

Приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон говорит о намерении Европы продолжать военную поддержку Киева. Об этом заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Поскольку Зеленский сегодня посещает Лондон, я понимаю, что производство дронов будет увеличено, равно как и давление на Россию», — написал он.

Финский политик отметил важность поиска дипломатического решения для урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, Европа не намерена способствовать разрешению кризиса, поэтому рискует столкнуться с ответной реакцией России, если продолжит агрессивную политику.

Ранее профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что страны Запада, вероятно, захотят компенсировать неудачу на Украине символической победой в другом регионе, например, атаковав Кубу. По мнению профессора, Западу необходимо отказаться от агрессивной, хищнической политики в отношении других стран.