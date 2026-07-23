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Культура
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12:54, 23 июля 2026Культура

Названы самые востребованные на корпоративах российские звезды

Продюсер Саглиани: Баста, Филипп Киркоров и Григорий Лепс востребованы на корпоративах
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Продюсер Илья Саглиани назвал российских звезд, пользующихся наибольшей востребованностью на корпоративах и частных выступлениях летом 2026 года. Его слова передает KP.RU.

«В списке топов артистов эстрады, которых приглашают выступать на частные и корпоративные мероприятия Баста, Филипп Киркорова, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова, Зиверт», — раскрыл продюсер.

Саглиани добавил, что активно приглашают выступать на корпоративах Прохора Шаляпина, плотный график частных выступлений у группы «Иванушки Интернешнл». Также он назвал востребованным и в качестве певца, и как ведущего Николая Баскова.

Ранее Ларису Долину уличили в снижении гонорара за выступление в три раза.

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