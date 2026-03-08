Реклама

Культура
20:45, 8 марта 2026Культура

Долину уличили в снижении цены на свое выступление втрое

Продюсер Дворцов: Долина втрое снизила цену на свое выступление
Александра Качан (Редактор)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Певица Лариса Долина могла сильно снизить цену на свое выступление на корпоративах на фоне истории с квартирой. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru.

По его словам, 3,5 миллиона рублей, которые артистка запросила за корпоратив в Санкт-Петербурге — необычная цена. «Скорее всего, она занижена», — предположил Дворцов.

Он отметил, что в прошлом гонорары Долиной за частные выступления превышали 12 миллионов рублей — то есть стоимость снизилась более чем втрое. «Вероятно, снижение цены связано с известными событиями вокруг ее квартиры», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что 8 марта Долина выступит на корпоративе с петербургскими банкирами.

