Лариса Долина споет на корпоративе с банкирами

Shot: Долина выступит 8 Марта на корпоративе с петербургскими банкирами

Российская певица Лариса Долина выступит 8 Марта на корпоративе с петербургскими банкирами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Концерт будет посвящен сотрудницам банковской сферы. Частное выступление народной артистки в настоящее время стоит не менее 3,5 миллиона рублей, отметил Shot.

Ранее концертный директор народной артистки России Сергей Пудовкин заявил, что певица готовится к большой премьере. Ожидается концертный тур Ларисы Долиной с новой программой, которая представляет собой театральную постановку. Он также призвал поклонников артистки сосредоточиться на творчестве артистки, а не на скандале с ее недвижимостью.