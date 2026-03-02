Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:19, 2 марта 2026Культура

Долина начала подготовку к большому концертному туру

Директор Долиной: Певица готовится к концертному туру и театральной постановке
Ольга Коровина

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Концертный директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что певица готовится к большой премьере. Его цитирует ТАСС.

«Будет большой концертный тур с новой программой, большая театральная постановка», — заявил представитель Долиной. Он добавил, что слушателей ждет новый релиз, и призвал сосредоточиться на творчестве артистки, а не на «квартирном вопросе».

Ранее Пудовкин высказался о последствиях скандала с квартирой Долиной. Он подчеркнул, что для певицы эта тема стала «больной и очень тяжелой» на всю жизнь. Директор артистки предпочел не комментировать информацию о том, что друзья планируют подарить ей квартиру в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по резиденции Нетаньяху. Армия Израиля быстро ответила

    Белоусов обратился к российским военнослужащим

    Один из крупнейших НПЗ приостановил работу после атаки Ирана. Мировые цены на нефть резко идут вверх. Выгодно ли это России?

    В Россию из Омана вылетел частный джет с билетами за 20 тысяч евро

    Раскрыты планы Трампа в отношении Ирана

    Долина начала подготовку к большому концертному туру

    Стало известно о попытке Ирана атаковать базы Британии на Кипре

    Внучка Иосифа Бродского вышла замуж и показала свадебные фото

    «Москвич» объявил цены на новую линейку кроссоверов для России

    Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании и попала под следствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok