19:34, 27 февраля 2026Культура

Директор Долиной высказался о последствиях скандала из-за ее квартиры

Директор Долиной Пудовкин: Тема с квартирой стала для меня болью на всю жизнь
Андрей Шеньшаков
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин высказался о последствиях скандала с квартирой певицы. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

По словам Пудовкина, для Ларисы Александровны эта тема действительно «болезненная».

«Я лично, исключительно от себя, могу сказать: тема с квартирой для Ларисы Долиной на всю жизнь больная и очень тяжелая», — заявил он.

Что касается слухов о том, что Долиной могут подарить квартиру в Москве друзья, он предпочел не комментировал эту информацию. «По подаркам — оставим это тому, кто дарит или получает», — добавил Пудовкин.

Ранее стало известно, что Долиной пообещали подарить новую квартиру на фоне ее переживаний из-за скандала с мошенниками.

