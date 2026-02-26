Долиной пообещали подарить новую квартиру

kp.ru: Друзья Ларисы Долиной собрались подарить ей квартиру

У Ларисы Долиной может появиться новая квартира. Такой дорогостоящий подарок ей собираются преподнести друзья, рассказал kp.ru бизнесмен и меценат Юрий Растегин.

После судебных баталий за квартиру в Хамовниках артистка переехала в съемную квартиру. Однако приятели Долиной решили, что звезде не пристало жить на чужой жилплощади, и планируют покупку новой квартиры ей в подарок. «Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой», — поделился Растегин, заверив, что друзья не оставят певицу без жилья. Посвящать журналистов в детали предприниматель не стал, сославшись на запрет самой Долиной.

На вопрос о том, почему состоятельные друзья не помогли Долиной финансами, когда решалась судьба ее квартиры в Ксеньинском переулке, Растегин ответил, что подобная инициатива была, но знаменитость решила дождаться решения суда. Бизнесмен и давний приятель Долиной высказался и о ее текущем состоянии. «Она сильная женщина. Она переживет, восстановится. Своя квартира у нее будет, талант у нее бесспорный, так что, думаю, скоро все наладится», — прокомментировал Растегин.

Это не первый подобный подарок, который Долина получает от доброжелателей. Прежде сам Растегин подарил ей здание для будущего джаз-клуба. Творческое пространство звезды располагается в центре Москвы, рядом со станцией метро «Достоевская» и Театром Российской армии и рассчитано на 70-80 посадочных мест. В том же здании размещены музыкальная школа, небольшой салон красоты, кафе и другие помещения для проведения мероприятий в стиле лофт. По примерным оценкам экспертов, помещение в таком районе стоит не меньше 70 миллионов рублей.

Несмотря на то, что ремонт в джаз-клубе уже закончен, его открытие все еще не запланировано. Запуск своего клуба артистка откладывает с 2023 года: сначала из-за задержки поставок материалов, а позднее из-за споров вокруг квартиры в Ксеньинском переулке.