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15:32, 30 ноября 2023Среда обитания

Лариса Долина не смогла построить клуб в центре Москвы

Стало известно о проблемах со строительством джаз-клуба Ларисы Долиной в Москве

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица Лариса Долина столкнулась с проблемами со строительством собственного джаз-клуба в центре Москвы. О трудностях она рассказала изданию Voice.

Заведение должны были построить еще год назад. Стройка затянулась из-за задержек с поставками нужных материалов, объяснила Долина. Певица при этом заявила, что спокойно ждет, когда клуб будет достроен, и не торопит события.

Отмечается, что место для заведения певице подарил меценат. В СМИ говорилось, что его зовут Юрий Растегин — с ним Долина часто появлялась на публике. Однако подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Регина Тодоренко купила квартиру в подарок неизвестному. Приобрести квартиру перед Новым годом ей посоветовал специалист. Других подробностей о недвижимости, включая стоимость и местонахождение объекта, она не сообщила.

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      Мария Черкасова
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