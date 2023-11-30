Лариса Долина не смогла построить клуб в центре Москвы

Стало известно о проблемах со строительством джаз-клуба Ларисы Долиной в Москве

Российская певица Лариса Долина столкнулась с проблемами со строительством собственного джаз-клуба в центре Москвы. О трудностях она рассказала изданию Voice.

Заведение должны были построить еще год назад. Стройка затянулась из-за задержек с поставками нужных материалов, объяснила Долина. Певица при этом заявила, что спокойно ждет, когда клуб будет достроен, и не торопит события.

Отмечается, что место для заведения певице подарил меценат. В СМИ говорилось, что его зовут Юрий Растегин — с ним Долина часто появлялась на публике. Однако подтверждения этой информации нет.

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