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13:51, 30 ноября 2023Среда обитания

Регина Тодоренко решила подарить квартиру неизвестному

Регина Тодоренко рассказала о покупке квартиры в подарок неизвестному

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская телеведущая Регина Тодоренко купила квартиру в подарок неизвестному. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тодоренко отметила, что приобрести квартиру сейчас ей посоветовал специалист. «По рекомендации опытного финансиста покупаю перед Новым годом квартиру в подарок. Чуть позже скажу, кому именно», — написала телеведущая.

По словам Тодоренко, встреча по поводу покупки жилья, назначенная на утро 30 ноября, почти сорвалась из-за задержки на контрольно-пропускном пункте. Звезду задержал один из охранников, который повел себя некорректно. Других подробностей о недвижимости, включая стоимость и местонахождение объекта, Тодоренко не сообщила.

Ранее Тодоренко призналась, что сильно нервничала во время покупки своей квартиры в Москве. Во время подписания договора ведущую стошнило от избытка эмоций.

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      Александра Качан
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