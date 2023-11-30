Регина Тодоренко решила подарить квартиру неизвестному

Регина Тодоренко рассказала о покупке квартиры в подарок неизвестному

Российская телеведущая Регина Тодоренко купила квартиру в подарок неизвестному. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тодоренко отметила, что приобрести квартиру сейчас ей посоветовал специалист. «По рекомендации опытного финансиста покупаю перед Новым годом квартиру в подарок. Чуть позже скажу, кому именно», — написала телеведущая.

По словам Тодоренко, встреча по поводу покупки жилья, назначенная на утро 30 ноября, почти сорвалась из-за задержки на контрольно-пропускном пункте. Звезду задержал один из охранников, который повел себя некорректно. Других подробностей о недвижимости, включая стоимость и местонахождение объекта, Тодоренко не сообщила.

Ранее Тодоренко призналась, что сильно нервничала во время покупки своей квартиры в Москве. Во время подписания договора ведущую стошнило от избытка эмоций.